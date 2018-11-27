Весь зал Кремлевского дворца стоя спел «Синеву» в честь юбилея рязанского училища ВДВ

В понедельник, 26 ноября, в честь векового юбилея рязанского училища ВДВ в Кремлевском дворце прошел концерт с участием звезд российского кино и эстрады.
Гости праздничного вечера услышали песни в исполнении народных артистов Василия Ланового, Олега Газманова и Александра Буйнова.
В двухчасовой концертной программе приняли участие заслуженные артисты России: Зара, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Александр Маршал, Яна Осина, Ирина Савитская и заслуженная артистка Белоруссии Анжелики Агурбаш.
Кроме того, на сцене прозвучала песня «Синева», которую исполнил весь зал стоя.
Также концерт посетили Сергея Войтенко, ансамбля «Голубые береты», группа «Кватро», Пелагея, группа «ПМ», Стас Пьеха и другие.
Сопровождали выступления звезд российского кино и эстрады группа балета Аллы Духовой «Тодес», рязанский народный хор имени Попова, ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, кубанский казачий хор, государственный ансамбль танца «Алан», государственный ансамбль народного танца Ингушетии, ансамбль песни и пляски ВДВ, а также сводный оркестр.
Праздничную программу вечера для десантников и гостей провели Яна Чурикова и заслуженный артист России Сергей Моховиков.
Мероприятие посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов и исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов.