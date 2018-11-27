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17:37, 27 ноября 2018 795
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В центре Рязани обновили новые туристические баннеры

В центре Рязани обновили новые туристические баннеры

Туристский информационный центр разместил на Первомайском проспекте серию баннеров, иллюстрирующих разнообразные варианты отдыха на территории Рязанской области. Об этом сообщил сайт туризма и отдыха региона.

«Плакаты должны помочь путешественникам выбрать подходящие для них направления и занятия. Участниками проекта стали музеи, Касимов и различные объекты туриндустрии», — отметили в сообщении.

Раннее на Троицком мосту размещались баннеры акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Рязанской области» и реклама, которая рассказывала о летних праздниках и фестивалях.

Фото с сайта туризма и отдыха Рязанской области


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