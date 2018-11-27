В центре Рязани обновили новые туристические баннеры

Туристский информационный центр разместил на Первомайском проспекте серию баннеров, иллюстрирующих разнообразные варианты отдыха на территории Рязанской области. Об этом сообщил
«Плакаты должны помочь путешественникам выбрать подходящие для них направления и занятия. Участниками проекта стали музеи, Касимов и различные объекты туриндустрии», — отметили в сообщении.
Раннее на Троицком мосту размещались баннеры акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Рязанской области» и реклама, которая рассказывала о летних праздниках и фестивалях.
Фото с сайта туризма и отдыха Рязанской области