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11:01, 27 ноября 2018 892

Старые цены на квартиры в Рязани продержатся до конца декабря — «Северная компания»

Старые цены на квартиры в Рязани продержатся до конца декабря — «Северная компания»

Старые цены на квартиры в рязанских новостройках продержатся до конца декабря. О скором подорожании предупредила пресс-служба «Северной компании». С января 2019 года жилье в Рязани начнет дорожать.

В пресс-службе компании рассказали, что цены начнут расти из-за изменений в законодательстве. «Долевка», наиболее доступный и популярный способ финансирования строительства, «фактически окажется под запретом».

«Пришедшее на смену долевому, проектное финансирование строительства окажется дороже для конечного потребителя из-за появления нового посредника в лице банка: теперь строительство ведется за счет кредита взятого застройщиком, в то время как средства дольщиков остаются замороженными на банковских счетах. Цены вверх подтолкнет и повышение НДС с Нового года. Покупка квартиры не облагается налогом, но рост НДС до 20% увеличит стоимость, стройматериалов и транспортных расходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до подорожания остался месяц, поэтому рязанцам, которые планировали улучшить свои жилищные условия, «стоит поторопиться с покупкой». Действующие цены продержатся до 31 декабря.

«Северная компания» — крупный рязанский застройщик, входящий в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья, предлагает рязанцам квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Канищеве и в ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Режим работы: по будням с 9:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон: 707-000.


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