Старые цены на квартиры в рязанских новостройках продержатся до конца декабря. О скором подорожании предупредила пресс-служба «Северной компании». С января 2019 года жилье в Рязани
В пресс-службе компании рассказали, что цены начнут расти из-за изменений в законодательстве. «Долевка», наиболее доступный и популярный способ финансирования строительства, «фактически окажется под запретом».
«Пришедшее на смену долевому, проектное финансирование строительства окажется дороже для конечного потребителя из-за появления нового посредника в лице банка: теперь строительство ведется за счет кредита взятого застройщиком, в то время как средства дольщиков остаются замороженными на банковских счетах. Цены вверх подтолкнет и повышение НДС с Нового года. Покупка квартиры не облагается налогом, но рост НДС до 20% увеличит стоимость, стройматериалов и транспортных расходов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до подорожания остался месяц, поэтому рязанцам, которые планировали улучшить свои жилищные условия, «стоит поторопиться с покупкой». Действующие цены продержатся до 31 декабря.
«Северная компания» — крупный рязанский застройщик, входящий в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья, предлагает рязанцам квартиры в ЖК «
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