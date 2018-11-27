Спасшему семью на пожаре мальчику вручили свидетельство о российском гражданстве

Рязанские полицейские вручили Максиму Богдану, спасшему своих сестер и брата на пожаре в Чучково, свидетельство о принятии гражданства Российской Федерации. Об этом сообщила
Начальник полиции Рязанской области Алексей Ребров в поселке Чучково в торжественной обстановке вручил мальчику документ, удостоверяющий что он является гражданином Российской Федерации. Сотрудник поздравил Максима Богдана с этим важным событием и пожелал ему успехов в учебе.
Помимо этого, полицейские
Напомним, 19 августа у семьи Богдан сгорел дом. На пожаре
После пожара дети временно жили в
В понедельник, 26 ноября, Максиму Богдану дали российское гражданство. По свидетельству о рождении мальчик —
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