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14:57, 27 ноября 2018 373
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Спасшему семью на пожаре мальчику вручили свидетельство о российском гражданстве

Спасшему семью на пожаре мальчику вручили свидетельство о российском гражданстве

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские полицейские вручили Максиму Богдану, спасшему своих сестер и брата на пожаре в Чучково, свидетельство о принятии гражданства Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Начальник полиции Рязанской области Алексей Ребров в поселке Чучково в торжественной обстановке вручил мальчику документ, удостоверяющий что он является гражданином Российской Федерации. Сотрудник поздравил Максима Богдана с этим важным событием и пожелал ему успехов в учебе.

Помимо этого, полицейские передали многодетной семье чучковских погорельцев одежду, игрушки, посуду, ранцы и канцтовары, а также санки.

Напомним, 19 августа у семьи Богдан сгорел дом. На пожаре погибла годовалая девочка, пятеро детей смогли выбраться через окно. Девятилетнего Максима Богдана, спасшего брата и сестер на пожаре, позже наградили в Совете Федерации.

После пожара дети временно жили в реалибитационном центре. Они вернулись к родителям в пятницу, 23 ноября.

В понедельник, 26 ноября, Максиму Богдану дали российское гражданство. По свидетельству о рождении мальчик — украинец.

Ранее помочь семье Богдан попросила певица Лолита Милявская.


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