Рязанской питьевой воде присвоили Знак качества

Эксперты Роскачества присвоили рязанской питьевой воде без газа «Натуральная вода» (Aqua Naturale) производства ООО «Сынтульский завод напитков» знак качества. Об этом сообщили на
Бутилированную воду исследовали почти по ста показателям качества и безопасности.
Специалисты изучили микробиологическую безопасность воды, сравнили водопроводную с минеральной, а также определили необходимые качественные характеристики воды для удовлетворения потребностей человека.
Эксперты отметили, что вода содержит достаточное для своей категории количество минеральных веществ, микро- и макроэлементов.
«Данный образец богат кальцием, калием, магнием и фтором, а значит, такая вода, несомненно, пойдет на пользу здоровью», — отметили в Роскачестве.