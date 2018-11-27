Рязанских предпринимателей пригласили поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщил
Конкурс проводится среди юрлиц и ИП в пяти номинациях:
- «Лучшее новогоднее оформление торгового центра и торгового комплекса»;
- «Лучшее новогоднее оформление продовольственного магазина»;
- «Лучшее новогоднее оформление непродовольственного магазина»;
- «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
- «Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения».
Победителей определяет жюри конкурса на основании фотографий, представленных конкурсантами, по следующим критериям: стилеобразующие элементы новогодней тематики в декоративном оформлении витрин и фасада, прилегающей территории, торгового зала (зала обслуживания) и внешнем виде персонала.
Для участия необходимо с 3 по 17 декабря подать заявку, а также описание художественного оформления с фотографиями (не менее трех и не более семи по каждому критерию оценки) в печатном и электронном виде.
Документы принимаются по адресу: улица Радищева, дом №28, кабинет №89 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.