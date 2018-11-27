Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Фото

Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
80 сотрудников подразделений УМВД России по Рязанской области из различных районов региона были в служебной командировке полгода.
Сводный отряд охранял общественный порядок, пресекал незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, решал задачи по задержанию и обезвреживанию лиц, находящихся в розыске, выявлению контрабанды и похищенного автотранспорта.
Накануне возвращения рязанские полицейские передали служебную вахту на Федеральном контрольно-пропускном пункте «Затеречный» своим коллегам-землякам.
Николай Любимов, поздравляя полицейских с успешным окончанием командировки и возвращением в Рязанскую область, отметил: «Вы справились с задачами на „отлично“, достойно представляли регион на сложнейшем участке работы, проявили себя как настоящие профессионалы, сильные, ответственные люди».
За высокие показатели в службе и выполнение сложных задач на территории Северо-Кавказского региона вручил отличившимся полицейским знаки губернатора «240 лет Рязанской области».