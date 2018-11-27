Рязанские дети из малоимущих семей получат бесплатные новогодние подарки. Для этого родителям или законным представителям детей нужно подать документы в управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи (улица Горького, дом 1, кабинеты №№13, 17, 18, 19). Об этом сообщил сайт администрации города.
Необходимые документы:
- копия паспорта одного из родителей;
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка о ежемесячном пособии на детей;
- справка (копия справки) о регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания;
- копии СНИЛС заявителя и детей.
Получить бесплатные подарки смогут дети от 2 до 14 лет включительно.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам:
- Советский район — 44-46-30;
- Октябрьский район — 44-56-31;
- Железнодорожный район — 44-52-17;
- Московский район — 44-15-69.
Напомним, на эти цели из бюджета Рязанской области выделили более