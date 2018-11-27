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13:17, 27 ноября 2018 420
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Рязанские дети из малоимущих семей получат бесплатные новогодние подарки

Рязанские дети из малоимущих семей получат бесплатные новогодние подарки

Рязанские дети из малоимущих семей получат бесплатные новогодние подарки. Для этого родителям или законным представителям детей нужно подать документы в управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи (улица Горького, дом 1, кабинеты №№13, 17, 18, 19). Об этом сообщил сайт администрации города.

Необходимые документы:

  • копия паспорта одного из родителей;
  • копии свидетельств о рождении детей;
  • справка о ежемесячном пособии на детей;
  • справка (копия справки) о регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания;
  • копии СНИЛС заявителя и детей.

Получить бесплатные подарки смогут дети от 2 до 14 лет включительно.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам:

  • Советский район — 44-46-30;
  • Октябрьский район — 44-56-31;
  • Железнодорожный район — 44-52-17;
  • Московский район — 44-15-69.

Напомним, на эти цели из бюджета Рязанской области выделили более десяти миллионов рублей


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