Рязанец чуть не зарезал пьяного бомжа. Об этом пишет издательство «Пресса».
В заброшенном доме в селе Льгово поселился бомж. Он не работал, пил и «вел асоциальный образ жизни».
«В июле 2018 года этот гражданин усиленно налегал на спиртное, что привело к возникновению у него галлюцинаций. На беду, случай привел к его порогу мужчину, одного из тех, кто не бросал соседа без еды и помощи. Неведомо, что нашептали алкоголику голоса в голове, однако он схватил нож и набросился на гостя», — говорится в сообщении.
Мужчина смог отразить атаку, «даже слишком успешно»: отобрав нож, он нанес атакующему несколько ударов, в том числе в живот, повредив селезенку.
Рязанец решил, что убил его, погрузил тело на садовую тележку и вывез на берег реки под обрыв, где и оставил. Через некоторое время раненый пришел в себя, добрался до села и постучался в первый дом. Его жильцы сразу вызвали скорую помощь и полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, по которой мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.