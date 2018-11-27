Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:08, 27 ноября 2018 311
 0    0

Рязанцев пригласили на ярмарку «Здравствуй, гостья-зима!»

Рязанцев пригласили на ярмарку «Здравствуй, гостья-зима!»

Рязанцев пригласили на универсальную ярмарку «Здравствуй, гостья-зима!». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Товары народного потребления можно будет купить с 28 по 30 ноября. Ярмарку организуют у дома №17 по улице Крупской.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:46, 27 ноября 2018
В Рязани сняли с продажи более 105 тонн спиртосодержащей продукции
19:08, 27 ноября 2018
Рязанцев пригласили на ярмарку «Здравствуй, гостья-зима!»
17:37, 27 ноября 2018
В центре Рязани обновили новые туристические баннеры
17:23, 27 ноября 2018
Рязанец чуть не зарезал пьяного бомжа
17:05, 27 ноября 2018
Иностранец женился на рязанке ради прописки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Со следующего года в России стартует масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 911
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 22 868
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
14:22, 22 ноября 2018 22 165
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
15:19, 25 ноября 2018 20 545
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 1
10:30, 25 ноября 2018 20 056
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум