Рязанцев пригласили на ярмарку «Здравствуй, гостья-зима!»

Рязанцев пригласили на универсальную ярмарку «Здравствуй, гостья-зима!». Об этом сообщил
Товары народного потребления можно будет купить с 28 по 30 ноября. Ярмарку организуют у дома №17 по улице Крупской.
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Рязанцев пригласили на универсальную ярмарку «Здравствуй, гостья-зима!». Об этом сообщил
Товары народного потребления можно будет купить с 28 по 30 ноября. Ярмарку организуют у дома №17 по улице Крупской.
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