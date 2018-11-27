Рязанцев попросили помочь 12-летнему больному мальчику. Об этому сообщила пресс-служба благотворительного фонда «ПроДетство».
Артем родился раньше срока в Рязанской области. В год они не держал голову, не сидел и не переворачивался, ему поставили диагноз ДЦП.
«Несмотря на свое заболевание, интеллект у него сохранен. Артем учится в пятом классе, на домашнем обучении. Он читает, считает, но писать не может из-за болезни, руки не поддаются. Ему очень хочется делать что-то самостоятельно. Но возможности передвижения — ограничены», — рассказали в сообщении.
Мальчику необходима специальная многофункциональная коляска, на которой он сможет самостоятельно передвигаться. Его мама обратилась в фонд, чтобы собрать необходимую сумму — 212 500 рублей.
Оказать помощь можно через фонд:
- АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство»
- ИНН 623 009 1677 / КПП 623 001 001;
- Расчетный счет — 4070 3810 2530 0000 0480;
- БИК 046 126 614 к/с — 3010 1810 5000 0000 0614;
- рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк город Рязань;
- назначение платежа: Пожертвование на программу Здоровый ребенок, код 12.
Также можно отправить отправь SMS-сообщение на номер 7715 с текстом: «сказка, пробел, сумма пожертвования», например — «сказка 300».
Более подробную информацию можно узнать в