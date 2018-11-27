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13:01, 27 ноября 2018 739
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Рязанцев попросили помочь 12-летнему больному мальчику

Рязанцев попросили помочь 12-летнему больному мальчику

Рязанцев попросили помочь 12-летнему больному мальчику. Об этому сообщила пресс-служба благотворительного фонда «ПроДетство».

Артем родился раньше срока в Рязанской области. В год они не держал голову, не сидел и не переворачивался, ему поставили диагноз ДЦП.

«Несмотря на свое заболевание, интеллект у него сохранен. Артем учится в пятом классе, на домашнем обучении. Он читает, считает, но писать не может из-за болезни, руки не поддаются. Ему очень хочется делать что-то самостоятельно. Но возможности передвижения — ограничены», — рассказали в сообщении.

Мальчику необходима специальная многофункциональная коляска, на которой он сможет самостоятельно передвигаться. Его мама обратилась в фонд, чтобы собрать необходимую сумму — 212 500 рублей.

Оказать помощь можно через фонд:

  • АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство»
  • ИНН 623 009 1677 / КПП 623 001 001;
  • Расчетный счет — 4070 3810 2530 0000 0480;
  • БИК 046 126 614 к/с — 3010 1810 5000 0000 0614;
  • рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк город Рязань;
  • назначение платежа: Пожертвование на программу Здоровый ребенок, код 12.

Также можно отправить отправь SMS-сообщение на номер 7715 с текстом: «сказка, пробел, сумма пожертвования», например — «сказка 300».

Более подробную информацию можно узнать в группе «ВКонтакте» или по телефону: 99-49-50.


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