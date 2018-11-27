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12:42, 27 ноября 2018 844
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Рязанцам напомнили об уплате имущественных налогов

Рязанцам напомнили об уплате имущественных налогов

Жителям Рязанской области, владеющим недвижимостью и транспортными средствами, необходимо уплатить имущественные налоги за прошедший год до 1 декабря.

Учитывая, что 1 декабря в этом году приходится на субботу, срок уплаты переносится на 3 декабря 2018 года.

«Исчисление налога на имущество физических лиц и земельного налога производится налоговыми органами по месту нахождения объектов налогообложения, исчисление транспортного налога — по месту жительства физического лица», — рассказала RZN.info замначальника межрайонной ИФНС России №3 по Рязанской области Ольга Стрелкова.

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения. Для «льготных» категорий налогоплательщиков применен вычет при расчете земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости — шесть соток по одному участку. Важно, что если ранее гражданин, имеющий право на вычет, пользовался льготами, то для их применения не нужно дополнительно обращаться в налоговую инспекцию".

Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью трех млн рублей транспортный налог за 2017 год будет исчислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

Кроме того, изменен порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости и введен новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Владельцев недвижимости, обращавшихся в налоговые инспекции в последнее время, волновал вопрос о порядке предоставления вычета, уменьшающего налоговую базу при расчета налога на имущество физических лиц.

«При исчислении налога от кадастровой стоимости недвижимости для всех без исключения категорий налогоплательщиков применен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу в отношении квартир на стоимость 20 квадратных метров, комнат — десяти квадратных метров, жилых домов — 50 квадратных метров», — отметила Ольга Юрьевна. Таким образом, обращаться в налоговые органы с заявлением о предоставлении указанного вычета не нужно.

Контролировать расчеты удобно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать как текущие начисления, так и задолженность по налогам, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Все пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получают налоговые уведомления в электронном виде посредством размещения их в «Личном кабинете налогоплательщика». Направленные в электронном виде документы на бумажном носителе почтовым отправлением не дублируются.

Рязанцам, которые не оплатят налоги в установленный законодательством срок, за каждый календарный день просрочки начисляются пенни, размер которых принимается равным одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центробанком.


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