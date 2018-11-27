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21:02, 27 ноября 2018 616
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РГУ имени Есенина подал заявку на создание кафедры ЮНЕСКО

РГУ имени Есенина подал заявку на создание кафедры ЮНЕСКО

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

РГУ имени Есенина подал заявку на создание кафедры ЮНЕСКО. Также заявки направили Московский физико-технический институт, Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова и Высшая школа экономики, передает ТАСС со ссылкой на главу рязанского минздрава Ольгу Щетинкину.

Как отметила министр, вузам дали время на доработку заявок. Решение об открытии кафедры примут в апреле 2019 года.

В РГУ хотят открыть кафедру ЮНЕСКО на факультете истории и международных отношений и изучать социокультурную среду древних городов. Пресс-секретарь вуза Дарья Стерлигова отметила, что эта идея «обрела понятные всем черты» после проведения в августе форума древних городов.

По данным на конец 2017 года, в российских вузах работают 65 кафедр ЮНЕСКО.


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