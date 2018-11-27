РГУ имени Есенина подал заявку на создание кафедры ЮНЕСКО. Также заявки направили Московский физико-технический институт, Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова и Высшая школа экономики, передает
Как отметила министр, вузам дали время на доработку заявок. Решение об открытии кафедры примут в апреле 2019 года.
В РГУ хотят открыть кафедру ЮНЕСКО на факультете истории и международных отношений и изучать социокультурную среду древних городов. Пресс-секретарь вуза Дарья Стерлигова отметила, что эта идея «обрела понятные всем черты» после проведения в августе
По данным на конец 2017 года, в российских вузах работают 65 кафедр ЮНЕСКО.