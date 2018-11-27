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13:05, 27 ноября 2018 611
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Развязку на Михайловском шоссе сняли с высоты птичьего полета. Видео

Развязку на Михайловском шоссе сняли с высоты птичьего полета. Видео

Развязку на Михайловском шоссе сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовали на Facebook в понедельник, 26 ноября.

Напомним, развязку на пересечении федеральной трассы М-5 и Михайловского шоссе в Рязани планировали сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Движение транспорта по новой эстакаде уже открыли.


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