По поручению Любимова в Рязанской области будут ежедневно проверять уборку снега во дворах и сосулек с крыш. Следить за работами станет Государственная жилищная инспекция Рязанской области,
С 27 ноября в течение трех месяцев инспекторы ежедневно будут следить за работой обслуживающих организаций.
«При выявлении нарушений, в том числе в ходе внеплановых проверок по обращениям граждан, будут оперативно приниматься необходимые меры, направленные на устранение нарушений, — сказал и.о. руководителя Госжилинспекции области Иван Миронов.
По его словам, за ненадлежащее исполнение обязанностей обсуживающим организациям грозит административное наказание, вплоть до лишения лицензии.