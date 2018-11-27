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14:28, 27 ноября 2018 587
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По поручению Любимова в Рязанской области будут ежедневно проверять уборку снега во дворах

По поручению Любимова в Рязанской области будут ежедневно проверять уборку снега во дворах

Фото: Pixabay.com

По поручению Любимова в Рязанской области будут ежедневно проверять уборку снега во дворах и сосулек с крыш. Следить за работами станет Государственная жилищная инспекция Рязанской области, сообщил сайт регионального правительства.

С 27 ноября в течение трех месяцев инспекторы ежедневно будут следить за работой обслуживающих организаций.

«При выявлении нарушений, в том числе в ходе внеплановых проверок по обращениям граждан, будут оперативно приниматься необходимые меры, направленные на устранение нарушений, — сказал и.о. руководителя Госжилинспекции области Иван Миронов.

По его словам, за ненадлежащее исполнение обязанностей обсуживающим организациям грозит административное наказание, вплоть до лишения лицензии.


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