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10:38, 27 ноября 2018 1 232
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На пожаре в Рязани пострадал мужчина

На пожаре в Рязани пострадал мужчина

В понедельник, 27 ноября, на пожаре в Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в квартире поступил в 00:14. На место выезжали 15 пожарных на пяти машинах.

Мужчину 1951 года рождения госпитализировали в ОКБ с ожогами.


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Бременские музыканты в исполнении олимпийских чемпионов. В Рязани прошло ледовое шоу Ильи Авербуха

В ледовом шоу задействовали более 30 фигуристов.

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