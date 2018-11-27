В понедельник, 27 ноября, на пожаре в Рязани пострадал мужчина. Об этом
Сигнал о возгорании в квартире поступил в 00:14. На место выезжали 15 пожарных на пяти машинах.
Мужчину 1951 года рождения госпитализировали в ОКБ с ожогами.
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В понедельник, 27 ноября, на пожаре в Рязани пострадал мужчина. Об этом
Сигнал о возгорании в квартире поступил в 00:14. На место выезжали 15 пожарных на пяти машинах.
Мужчину 1951 года рождения госпитализировали в ОКБ с ожогами.
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