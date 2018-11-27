Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:26, 27 ноября 2018 850
 0    0

На нацпроект «Наука» дополнительно выделят более 300 миллиардов

На нацпроект «Наука» дополнительно выделят более 300 миллиардов

Фото: Pixabay.com

На нацпроект «Наука» дополнительно выделят более 300 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 27 ноября, на заседании совета по науке заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Всего на этот нацпроект направят 635 миллиардов рублей. Согласно майским указам президента, его цель — включение России к 2024 году в число пяти ведущих стран, которые занимаются исследованиями в приоритетных областях научно-технологического развития.

«Науку» будут реализовывать в рамках трех больших федеральных проектов. За каждый из них отвечают заместители Минобрнауки и вице-президент РАН.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
20:26, 27 ноября 2018
На нацпроект «Наука» дополнительно выделят более 300 миллиардов
11:42, 21 ноября 2018
«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам новое пакетное решение
19:29, 19 ноября 2018
«ВКонтакте» появилась возможность скачивать данные профиля
11:55, 16 ноября 2018
В 2018 году «ЭР-Телеком» увеличил выручку на 18 процентов
12:01, 9 ноября 2018
В России появится профессия цифрового куратора
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Со следующего года в России стартует масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 912
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 22 933
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
14:22, 22 ноября 2018 22 172
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
15:19, 25 ноября 2018 20 611
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 1
10:30, 25 ноября 2018 20 082
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум