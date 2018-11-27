На нацпроект «Наука» дополнительно выделят более 300 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 27 ноября, на заседании совета по науке заявил Владимир Путин, передает РИА «
Всего на этот нацпроект направят 635 миллиардов рублей. Согласно майским указам президента, его цель — включение России к 2024 году в число пяти ведущих стран, которые занимаются исследованиями в приоритетных областях научно-технологического развития.
«Науку» будут реализовывать в рамках трех больших федеральных проектов. За каждый из них отвечают заместители Минобрнауки и вице-президент РАН.