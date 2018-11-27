Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:48, 27 ноября 2018 4 305
 1    0

Любимов вручил награды 18 рязанским семьям

Любимов вручил награды 18 рязанским семьям

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов вручил региональные награды 18 рязанским семьям. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, прошло в областном правительстве, во вторник, 27 ноября.

Глава региона отметил, что для сегодняшнего общества очень важен наглядный пример, как строить крепкую семью. Он поблагодарил всех рязанцев за труд и самоотдачу.

«Мне очень приятно поздравить вас с праздником и вручить заслуженные награды. Они символизируют общественное признание ваших стараний и благодарность за родительский труд, а также сохранение семейных устоев. Уверен, что мама — самое святое, что может быть в жизни каждого человека», — заявил Любимов.

Рязанцы получили премии «Признание», почетные знаки «За веру и добродетель», «Родительская доблесть», свидетельства о занесении в книгу почета «Родительская слава».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
15:30, 27 ноября 2018
Кадомский священник попросил прокурора перенести дорогу из-за церкви
15:29, 27 ноября 2018
В Спасском районе ребенок без присмотра упал в подвал, мать оштрафовали на шесть тысяч
14:57, 27 ноября 2018
Спасшему семью на пожаре мальчику вручили свидетельство о российском гражданстве
14:28, 27 ноября 2018
По поручению Любимова в Рязанской области будут ежедневно проверять уборку снега во дворах
14:25, 27 ноября 2018
В Рязанское училище ВДВ прибыла делегация вьетнамских военных
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах

Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах 3

Доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 900
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 22 654
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
14:22, 22 ноября 2018 22 045
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
15:19, 25 ноября 2018 20 364
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 1
10:30, 25 ноября 2018 19 978
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум