Любимов вручил награды 18 рязанским семьям

Губернатор Николай Любимов вручил региональные награды 18 рязанским семьям. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, прошло в областном правительстве, во вторник, 27 ноября.
Глава региона отметил, что для сегодняшнего общества очень важен наглядный пример, как строить крепкую семью. Он поблагодарил всех рязанцев за труд и самоотдачу.
«Мне очень приятно поздравить вас с праздником и вручить заслуженные награды. Они символизируют общественное признание ваших стараний и благодарность за родительский труд, а также сохранение семейных устоев. Уверен, что мама — самое святое, что может быть в жизни каждого человека», — заявил Любимов.
Рязанцы получили премии «Признание», почетные знаки «За веру и добродетель», «Родительская доблесть», свидетельства о занесении в книгу почета «Родительская слава».