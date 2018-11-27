Кораблинский предприниматель продавал поддельные футболки с символикой ЧМ-2018. Об этом
В торговом центре Кораблина продавали женские футболки с товарным знаком Lacoste. Экспертиза выявила, что они контрафактные. Ущерб правообладателя оценили в 34 тысяч рублей.
На предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП («Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака»), ему вынесли предупреждение.
Вещи изъяли. После вступления постановления в силу их уничтожат.