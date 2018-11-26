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14:16, 26 ноября 2018 248
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За неделю пожарные спасли восемь рязанцев

За неделю пожарные спасли восемь рязанцев

За неделю пожарные спасли восемь рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С 19 по 25 ноября в области было 23 пожара. Спасти удалось троих человек в Шилове, одного жителя скопинского села Поляны и четырех человек из Рязани. На последнем пожаре также пострадал мужчина 1965 года рождения, спасателям пришлось эвакуировать пятерых, в том числе ребенка.

На пожаре в Касимове в воскресенье, 25 ноября, погиб мужчина 1982 года рождения.

Пожарные расчеты также трижды привлекали к ликвидации последствий ДТП.


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