За неделю пожарные спасли восемь рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
С 19 по 25 ноября в области было 23 пожара. Спасти удалось троих человек в Шилове, одного жителя скопинского села Поляны и четырех человек из Рязани. На последнем пожаре также пострадал мужчина 1965 года рождения, спасателям пришлось эвакуировать пятерых, в том числе ребенка.
На пожаре в Касимове в воскресенье, 25 ноября, погиб мужчина 1982 года рождения.
Пожарные расчеты также трижды привлекали к ликвидации последствий ДТП.