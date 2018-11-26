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12:54, 26 ноября 2018 350
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Во вторник отключат свет на нескольких улицах Соколовки и Солотчи

Во вторник отключат свет на нескольких улицах Соколовки и Солотчи

Во вторник, 27 ноября, отключат свет на нескольких улицах Соколовки и Солотчи. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В Солотче света не будет с 8:30 до 16:00 по адресам:

  • улица Дунай, дома с №№1 по 45, с №№ 2 по 36;
  • улица Казанская, дома с №№3 по 73, с №№2 по 74;
  • улица Грибная, дома с №№1 по 41;
  • улица Сосновая, дома с №№2 по 40, с №№1 по 35;
  • улица Песчаная, дома с №№6 по 47, с №№3 по 39.

С 10:00 до 16:00 электричество отключат в поселке Соколовка по адресам:

  • улица Полевая, дома с №№1 по 54;
  • улица Ленпоселок, дома №№16, 18, 33.

Свет отключат из-за ремонта.


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