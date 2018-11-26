Во вторник отключат свет на нескольких улицах Соколовки и Солотчи

Во вторник, 27 ноября, отключат свет на нескольких улицах Соколовки и Солотчи. Об этом сообщил
В Солотче света не будет с 8:30 до 16:00 по адресам:
- улица Дунай, дома с №№1 по 45, с №№ 2 по 36;
- улица Казанская, дома с №№3 по 73, с №№2 по 74;
- улица Грибная, дома с №№1 по 41;
- улица Сосновая, дома с №№2 по 40, с №№1 по 35;
- улица Песчаная, дома с №№6 по 47, с №№3 по 39.
С 10:00 до 16:00 электричество отключат в поселке Соколовка по адресам:
- улица Полевая, дома с №№1 по 54;
- улица Ленпоселок, дома №№16, 18, 33.
Свет отключат из-за ремонта.