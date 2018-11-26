Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:29, 26 ноября 2018 897
 0    0

В Путятинском районе столкнулись фура и две легковушки

В Путятинском районе столкнулись фура и две легковушки

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 25 ноября, в Путятинском районе столкнулись фура и две легковушки. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло на 312-м километре М-5 около 13:00. Житель Белоруси, управлявший фурой Volvo врезался в «девяносто девятую», двигавшуюся впереди. Легковушка остановилась на перекрестке для поворота налево.

После столкновения «девяносто девятая» выехала на «встречку», где в нее врезался в Mitsubishi Outlander XL, за рулем которого был житель Шацкого района.

Водитель и пассажир «девяносто девятой» с травмами попали в Шиловский межрайонный медицинский центр.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:11, 26 ноября 2018
За неделю пожарные спасли восемь рязанцев
14:01, 26 ноября 2018
Водителя, сбившего забор у «Глобуса», лишили прав
13:53, 26 ноября 2018
В Ряжском районе сгорели «шестерка» и гараж
12:30, 26 ноября 2018
В Касимове на «зебре» сбили женщину 1
12:29, 26 ноября 2018
В Путятинском районе столкнулись фура и две легковушки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Со следующего года в России стартует масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 715
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
14:43, 13 ноября 2018 23 358
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:22, 22 ноября 2018 20 956
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
14:58, 12 ноября 2018 20 269
Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек 2
17:54, 25 ноября 2018 20 311
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум