В воскресенье, 25 ноября, в Путятинском районе столкнулись фура и две легковушки. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло на 312-м километре М-5 около 13:00. Житель Белоруси, управлявший фурой Volvo врезался в «девяносто девятую», двигавшуюся впереди. Легковушка остановилась на перекрестке для поворота налево.
После столкновения «девяносто девятая» выехала на «встречку», где в нее врезался в Mitsubishi Outlander XL, за рулем которого был житель Шацкого района.
Водитель и пассажир «девяносто девятой» с травмами попали в Шиловский межрайонный медицинский центр.