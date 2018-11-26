В Новой Зеландии более 140 дельфинов выбросились на берег

Вечером в субботу, 24 ноября, в Новой Зеландии как минимум 145 дельфинов выбросились на берег острова Стьюарт, передает РИА «
Когда дельфинов нашли, половина из них уже погибла. Остальных пришлось усыпить.
«К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала. Тем не менее всегда тяжело принимать такое решение», — сказал производственный менеджер острова министерства по охране окружающей среды Рен Леппенс.
В Новой Зеландии киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Объяснения этому ученые не нашли.
Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, остальные пытаются ему помочь. В итоге стая может погибнуть.
Фото AP Photo / New Zealand Herald/ Tim Cuff