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11:33, 26 ноября 2018 321
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В Касимове машина скорой попала в аварию 1

В Касимове машина скорой попала в аварию

В Касимове машина скорой попала в аварию с легковоый автомобилем. Фотографию опубликовали в группе «Автоклуб города Касимов».

ДТП произошло у поворота на деревню Лощинино.

В региональном УМВД уточнили, что пострадавших нет.


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