В Иране из-за землетрясения пострадали 550 человек

В иранской провинции Керманшах из-за землетрясения пострадали 550 человек, передает
Вечером в воскресенье, 25 ноября, подземные толчки ощущали также жители провинции Илам, а также Азербайджана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.
Иракский телеканала Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана.