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8:48, 26 ноября 2018 260
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В Иране из-за землетрясения пострадали 550 человек

В Иране из-за землетрясения пострадали 550 человек

Фото: Pixabay.com

В иранской провинции Керманшах из-за землетрясения пострадали 550 человек, передает РИА «Новости».

Вечером в воскресенье, 25 ноября, подземные толчки ощущали также жители провинции Илам, а также Азербайджана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.

Иракский телеканала Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана.


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