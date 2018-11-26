В индустриальном парке на выезде из Рязани будут работать беспилотные тракторы

В индустриальном парке на выезде из Рязани будет работать беспилотная техника. Об этом со ссылкой на НТИ «Автонет» передает
Отмечается, что агропредприятие с использованием беспилотных тракторов, которые будут выполнять посадку, обработку и сбор урожая, станет первым в России.
Роботизированный комплекс будет включать десять беспилотных тракторов — «Агроботов», контролировать движение которых будет единый диспетчерский центр, а они самостоятельно будут выполнять ряд полевых работ.
На базе проекта планируется апробировать технологии, которые позволят сделать беспилотники для АПК обычной сервисной услугой.
«Разработка и запуск беспилотников позволит сделать текущую работу в полях эффективнее за счет экономии человеческих ресурсов и увеличения продолжительности трудового дня», — говорится в сообщении.
Напомним, индустриальный парк площадью 500 гектаров