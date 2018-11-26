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12:21, 26 ноября 2018 1 197
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В индустриальном парке на выезде из Рязани будут работать беспилотные тракторы 1

В индустриальном парке на выезде из Рязани будут работать беспилотные тракторы

В индустриальном парке на выезде из Рязани будет работать беспилотная техника. Об этом со ссылкой на НТИ «Автонет» передает ТАСС.

Отмечается, что агропредприятие с использованием беспилотных тракторов, которые будут выполнять посадку, обработку и сбор урожая, станет первым в России.

Роботизированный комплекс будет включать десять беспилотных тракторов — «Агроботов», контролировать движение которых будет единый диспетчерский центр, а они самостоятельно будут выполнять ряд полевых работ.

На базе проекта планируется апробировать технологии, которые позволят сделать беспилотники для АПК обычной сервисной услугой.

«Разработка и запуск беспилотников позволит сделать текущую работу в полях эффективнее за счет экономии человеческих ресурсов и увеличения продолжительности трудового дня», — говорится в сообщении.

Напомним, индустриальный парк площадью 500 гектаров появится на выезде между трассой М-5 и железной дорогой.


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