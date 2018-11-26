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12:02, 26 ноября 2018 307
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В Христорожденственском соборе открылась школа церковного пения

В Христорожденственском соборе открылась школа церковного пения

В Христорожденственском соборе открылась школа церковного пения. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Курс длится три года. За это время ученики проходят все основные песнопения.

«Здесь мы проходим элементарную теорию музыки, умение сольфеджировать, умение петь двухголосно, ну и запомнить мелодию. Мы изучаем песнопения божественного всенощного бдения, утреннюю и вечернюю, осмогласие, то есть непосредственно, что может пригодиться на клиросе, на приходе», — рассказала регент хора Христорождественского собора Наталья Викулова.

Школа церковного пения при кафедральном Христорождественском соборе существует уже около 10 лет. Голоса ее выпускников можно услышать под сводами многих храмов региона.

О новом наборе объявляли в сентябре этого года.


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