В Христорожденственском соборе открылась школа церковного пения. Об этом сообщила ГТРК «
Курс длится три года. За это время ученики проходят все основные песнопения.
«Здесь мы проходим элементарную теорию музыки, умение сольфеджировать, умение петь двухголосно, ну и запомнить мелодию. Мы изучаем песнопения божественного всенощного бдения, утреннюю и вечернюю, осмогласие, то есть непосредственно, что может пригодиться на клиросе, на приходе», — рассказала регент хора Христорождественского собора Наталья Викулова.
Школа церковного пения при кафедральном Христорождественском соборе существует уже около 10 лет. Голоса ее выпускников можно услышать под сводами многих храмов региона.
О новом наборе