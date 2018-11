Умер итальянский режиссер Бернандо Бертолуччи

Скончался итальянский режиссер Бернандо Бертолуччи. Он скончался в возрасте 77 лет, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica .

Среди известных работ Бертолуччи — «Конформист» (Il Conformista, 1970), «Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi, 1972), «Двадцатый века» (Il Novecento, 1976), «Последний император» (The Last Emperor, 1987) «Ускользающая красота» (Stealing Beauty, 1996) и «Мечтатели» (The Dreamers, 2003).

Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Также в 2013 году он был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.