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11:45, 26 ноября 2018 177
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Умер итальянский режиссер Бернандо Бертолуччи

Умер итальянский режиссер Бернандо Бертолуччи

Фото: Kinopoisk.ru

Скончался итальянский режиссер Бернандо Бертолуччи. Он скончался в возрасте 77 лет, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica.

Среди известных работ Бертолуччи — «Конформист» (Il Conformista, 1970), «Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi, 1972), «Двадцатый века» (Il Novecento, 1976), «Последний император» (The Last Emperor, 1987) «Ускользающая красота» (Stealing Beauty, 1996) и «Мечтатели» (The Dreamers, 2003).

Бертолуччи является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Также в 2013 году он был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.


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