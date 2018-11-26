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15:30, 26 ноября 2018 1 571

Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в федеральном проекте профориентации «Билет в будущее»

Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в федеральном проекте профориентации «Билет в будущее»

Специалисты филиала «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовали в федеральном проекте профориентации «Билет в будущее». Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

Фестиваль «Билет в будущее» проходил в Рязани с 22 по 24 ноября. Он объединил ведущих экспертов и лидеров индустрий, а также педагогов и школьников для решения актуальных проблем в области профессиональной навигации по таким направлениям, как информационные технологии и коммуникации, транспорт, новые материалы, здоровье, энергетика, космос, умный город, сельское хозяйство.

За три дня работы фестиваля рязанские школьники смогли пройти профориентационные тесты и познакомиться с различными профессиями через выполнение кейсовых заданий.

«Обладая информацией о специфике той или иной отрасли, они смогут применить знания, полученные в школе, в нужном направлении, — подчеркнул начальник службы релейной защиты и автоматики филиала „Рязаньэнерго“ Павел Веселов. — В электроэнергетике нужны работники разных технических специальностей, владеющие знаниями управления и эксплуатации электрических станций, систем релейной защиты, противоаварийной автоматики, информационных технологий. И очень важно, чтобы ребята выбрали профессию осознанно, понимая, что включает в себя данная отрасль. На фестивале школьники познакомились с основами работы рязанской энергосистемы, узнали, что такое Центр управления сетями Рязаньэнерго и какие функции выполняет. Кроме того, они решили увлекательные задачки, связанные с электроэнергетикой».

Напомним, каждый школьник получил паспорт участника — «Билет в будущее», содержащий информацию, которая позволит сформировать цифровое портфолио.


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