Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в федеральном проекте профориентации «Билет в будущее»

Специалисты филиала «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовали в федеральном проекте профориентации «Билет в будущее». Об этом сообщили в пресс-службе филиала.
Фестиваль «Билет в будущее» проходил в Рязани с 22 по 24 ноября. Он объединил ведущих экспертов и лидеров индустрий, а также педагогов и школьников для решения актуальных проблем в области профессиональной навигации по таким направлениям, как информационные технологии и коммуникации, транспорт, новые материалы, здоровье, энергетика, космос, умный город, сельское хозяйство.
За три дня работы фестиваля рязанские школьники смогли пройти профориентационные тесты и познакомиться с различными профессиями через выполнение кейсовых заданий.
«Обладая информацией о специфике той или иной отрасли, они смогут применить знания, полученные в школе, в нужном направлении, — подчеркнул начальник службы релейной защиты и автоматики филиала „Рязаньэнерго“ Павел Веселов. — В электроэнергетике нужны работники разных технических специальностей, владеющие знаниями управления и эксплуатации электрических станций, систем релейной защиты, противоаварийной автоматики, информационных технологий. И очень важно, чтобы ребята выбрали профессию осознанно, понимая, что включает в себя данная отрасль. На фестивале школьники познакомились с основами работы рязанской энергосистемы, узнали, что такое Центр управления сетями Рязаньэнерго и какие функции выполняет. Кроме того, они решили увлекательные задачки, связанные с электроэнергетикой».
Напомним, каждый школьник получил паспорт участника — «Билет в будущее», содержащий информацию, которая позволит сформировать