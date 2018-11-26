Спасший семью на пожаре мальчик получил российское гражданство

Девятилетний Максим Богдан, спасший семью на пожаре, получил гражданство России. Об этом сообщила
«Решением УМВД России по Рязанской области Максим Богдан, 2009 года рождения, проживающий в Чучковском районе Рязанской области, принят в гражданство Российской Федерации», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По свидетельству о рождении мальчик —
Специалисты управления по вопросам миграции «в кратчайшие сроки» проанализировали ситуацию, сложившуюся в семье и оформили необходимые документы.
В понедельник, 25 ноября, семье сообщат об этом в торжественной обстановке.
Напомним, 19 августа в Чучкове сгорел дом. На пожаре
Позже в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей
В пятницу, 23 ноября, последние опровергли эту информацию и сообщили, что мать детей Людмила Богдан
В ситуации