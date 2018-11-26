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15:04, 26 ноября 2018 325
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Спасший семью на пожаре мальчик получил российское гражданство

Спасший семью на пожаре мальчик получил российское гражданство

Девятилетний Максим Богдан, спасший семью на пожаре, получил гражданство России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Решением УМВД России по Рязанской области Максим Богдан, 2009 года рождения, проживающий в Чучковском районе Рязанской области, принят в гражданство Российской Федерации», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По свидетельству о рождении мальчик — украинец.

Специалисты управления по вопросам миграции «в кратчайшие сроки» проанализировали ситуацию, сложившуюся в семье и оформили необходимые документы.

В понедельник, 25 ноября, семье сообщат об этом в торжественной обстановке.

Напомним, 19 августа в Чучкове сгорел дом. На пожаре погибла годовалая девочка, пятеро детей смогли выбраться через окно. Девятилетнего Максима Богдана, спасшего братьев и сестер на пожаре, позже наградили в Совете Федерации.

Позже в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей забрали органы опеки.

В пятницу, 23 ноября, последние опровергли эту информацию и сообщили, что мать детей Людмила Богдан сама передала их в реабилитационный центр на временной основе. В телефонном разговоре многодетная мать подтвердила эту информацию RZN.info.

В ситуации обещал разобраться Николай Любимов.


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