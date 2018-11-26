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8:13, 26 ноября 2018 516
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Смертельная авария в Спасском районе и рязанцы на ТВ. Главные новости выходных, 24-25 ноября

Смертельная авария в Спасском районе и рязанцы на ТВ. Главные новости выходных, 24-25 ноября

Фото: Издательство «Пресса»

Завершились последние выходные ноября. Вспомним главные события прошедшего уикенда.

В выходные не обошлось без происшествий. В Спасском районе случилось смертельное ДТП, в котором погибла 24-летняя девушка. Ее шестилетний сын остался жив, но получил серьезные травмы.

В ночь на субботу в Рязанской области произошло три пожара. К счастью, в них никто не пострадал.

Стало известно еще об одном нападении ученика школы №1 на подростка. Инцидент произошел в мае, но только сейчас выяснилось, что это уже не первый подобный случай. Еще в одной резонансной ситуации, привлекшей внимание рязанцев, разберется Николай Любимов. Он пообещал помочь чучковским погорельцам, которые остались без дома и оказались разъединенными после пожара.

Также в минувшую субботу губернатор вместе с замминистра просвещения Ириной Потехиной осмотрели площадки фестиваля для школьников «Билет в будущее», пообщались с детьми и и педагогами и сами познакомились с работой электронного микроскопа. В выходные рязанцев часто можно было увидеть на телеэкране. Рязанский танцор Игорь Котов вышел из проекта «Танцы на ТНТ», рязанка Евгения Трофимова стала участницей тревел-шоу «Рюкзак» на телеканале «Че», а 23-летний рязанец Евгений Чубарь сыграл в сериале «Медное солнце» режиссера Карена Оганесяна.

Помимо этого, рязанская чемпионка мира по фигурному катанию среди юниорок Александра Трусова на тренировке чисто исполнила уникальный каскад из четверного лутца и тройного риттбергера.

В воскресенье рязанок поздравили с Днем матери. Женщины услышали приятные слова от губернатора и председателя облдумы Аркадия Фомина.


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