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16:00, 26 ноября 2018 1 136
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Рязанские силовики «обезвредили преступников» на объекте ТЭК. Фото

Рязанские силовики «обезвредили преступников» на объекте ТЭК. Фото

Рязанские силовики «обезвредили преступников» на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Тактико-специальное учение, в котором поучаствовали подразделения ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области, следственно-оперативная группа регионального УМВД и сотрудники предприятия, прошло 23 ноября.

По сценарию на территорию комплекса незаконно проникли транспортные средства, в которых находились вооруженные преступники, которые производили беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия.

Охранники предприятия заблокировали прилегающую территорию, сотрудников своевременно эвакуировали. На место прибыли бойцы ОМОН и СОБР, которые провели спецоперацию по штурму и обезвреживанию условных преступников.

После этого взрывотехники обследовали машины на предмет предполагаемых взрывных устройств. Одну бомбу обезвредили и транспортировали за пределы объекта, другое устройство не подлежало обезвреживанию, его уничтожили в салоне автобуса.

Возникший пожал ликвидировали аварийно-спасательные формирования предприятия ТЭК.

Отмечается, что начальник регионального управления Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Виктор Лачев высоко оценил слаженность действий всех участников учения, а также готовность подразделений Росгвардии к выполнению служебно-боевых задач.


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