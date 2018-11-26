Рязанские силовики «обезвредили преступников» на объекте ТЭК. Фото

Рязанские силовики «обезвредили преступников» на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Тактико-специальное учение, в котором поучаствовали подразделения ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области, следственно-оперативная группа регионального УМВД и сотрудники предприятия, прошло 23 ноября.
По сценарию на территорию комплекса незаконно проникли транспортные средства, в которых находились вооруженные преступники, которые производили беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия.
Охранники предприятия заблокировали прилегающую территорию, сотрудников своевременно эвакуировали. На место прибыли бойцы ОМОН и СОБР, которые провели спецоперацию по штурму и обезвреживанию условных преступников.
После этого взрывотехники обследовали машины на предмет предполагаемых взрывных устройств. Одну бомбу обезвредили и транспортировали за пределы объекта, другое устройство не подлежало обезвреживанию, его уничтожили в салоне автобуса.
Возникший пожал ликвидировали аварийно-спасательные формирования предприятия ТЭК.
Отмечается, что начальник регионального управления Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Виктор Лачев высоко оценил слаженность действий всех участников учения, а также готовность подразделений Росгвардии к выполнению служебно-боевых задач.