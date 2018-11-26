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9:02, 26 ноября 2018 632
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Рязанская область оказалась в пятой десятке «трезвых» регионов

Рязанская область оказалась в пятой десятке «трезвых» регионов

Фото: Pixabay.com

Рязанская область оказалась в пятой десятке «трезвых» регионов. Рейтинг составили федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), говорится в пресс-релизе.

Специалисты проанализировали оборот алкоголя в 85 субъектах. Рязанская область заняла 43 строчку со степенью трезвости 36,88 балла. В первой пятерке — Чечня (12,78), Ингушения (14,18), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02) и Кабардино-Балкария (20,70). За ними следуют Белгородская (22,51) и Тюменская (22,52) области, Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24) и Калмыкия (26,48). В конце списка — Магаданская область (46,98) и Чукотский автономный округ (48,14).

Составители рейтинга отметили, что он «выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции» и показывает динамику за последние четыре года.


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