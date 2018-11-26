Рязань заняла первое место в рейтинге качества здравоохранения в российских городах

Рязань заняла первое место в рейтинге качества работы здравоохранения и обеспечения безопасности населения. Исследование опубликовано на
Также высокие позиции в рейтинге заняли Пенза, Краснодар, Санкт-Петербург, Астрахань и Воронеж. Москва заняла 14 место из 37.
Помимо этого, специалисты составили общий рейтинг по качеству жизни. В нем Рязань заняла 24 позицию из 37. Данный рейтинг возглавила Тюмень, в тройку также попали Москва и Казань.
По качеству работы образования Рязань попала на 19 место, лидером рейтинга также стала Тюмень, далее следуют Челябинск и Томск.
По обслуживанию жилфонда Рязань заняла 23 позицию из 37. На первом месте — Набережные Челны, Тюмень и Москва.
По состоянию дорожного хозяйства Рязань оказалась на 35 месте из 37. Лидерами стали Кемерово, Тюмень и Челябинск.
Городами с невысоким качеством жизни признаны Волгоград, Курган, Ульяновск, Омск, Астрахань и Тольятти.
Исследование провели в городах с населением более 500 тысяч человек.