Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» завершил реконструкцию подстанции «Ермишь». Об этом сообщили в пресс-службе филиала.
ПС 110 кВ «Ермишь», введенная в эксплуатацию в 1966 году, обеспечивает электроэнергией поселок Ермишь и 33 населенных пункта района с населением свыше 3 400 человек. Подстанция питает 32 социально значимых объекта, среди которых больница, две школы, пять детских садов, спортивный лагерь «Олимпиец».
«Реконструкция включила в себя замену силового трансформатора мощностью 10 МВА на 16 МВА, работы по замене устройств релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные терминалы», — рассказали в пресс-службе филиала.
Отмечается, что выполненные работы позволят присоединить новых потребителей Ермишинского района, а также повысить надежность и качество энергоснабжения существующих, в том числе крупной нефтеперекачивающей станции АО «Транснефть — Верхняя Волга».