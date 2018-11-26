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17:50, 26 ноября 2018 226
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Прокуратура нашла нарушения во всех проверенных под Рязанью школах

Прокуратура нашла нарушения во всех проверенных под Рязанью школах

Прокуратура Рязанского района совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверила школе «Витязь» (Поляны), спортивном комплексе «Авангард» (Тюшево), а также в Полянской и Рязанской школах. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во всех школах нашли нарушения. По словам помощника прокурора Рязанского района Елены Головановой, проверки делали с акцентом на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья при занятиях физкультурой.

Специалисты уточняли, могут ли дети заниматься определенными видами спорта по состоянию здоровья.

Выяснилось, что в Полянской, и в Рязанской школах в классных журналах не были проставлены группы здоровья учеников. В Рязанской школе вместе с одноклассниками занимался ребенок-инвалид, имеющий соответствующую группу.

В «Витязе» и «Авангарде» при проверке списков детей, занимающихся в 2018—2019 учебном году спортом, выяснилось, что не хватает медицинских заключений.

Последние медзаключения датируются 2015 годом.

Как рассказала Голованова, в отношении руководителей всех учреждений возбудили дела об административном правонарушении, которые уже направлены в Роспотребнадзор.

Проверки начались после трагического случая, произошедшего 23 октября в спортшколе «Юность» — там на тренировке скончался подросток. Юноша умер, несмотря на усилия медиков.

Трагедия произошла на глазах у тренера и детей.


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