Прокуратура нашла нарушения во всех проверенных под Рязанью школах

Прокуратура Рязанского района совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверила школе «Витязь» (Поляны), спортивном комплексе «Авангард» (Тюшево), а также в Полянской и Рязанской школах. Об этом пишет ИД «
Во всех школах нашли нарушения. По словам помощника прокурора Рязанского района Елены Головановой, проверки делали с акцентом на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья при занятиях физкультурой.
Специалисты уточняли, могут ли дети заниматься определенными видами спорта по состоянию здоровья.
Выяснилось, что в Полянской, и в Рязанской школах в классных журналах не были проставлены группы здоровья учеников. В Рязанской школе вместе с одноклассниками занимался ребенок-инвалид, имеющий соответствующую группу.
В «Витязе» и «Авангарде» при проверке списков детей, занимающихся в 2018—2019 учебном году спортом, выяснилось, что не хватает медицинских заключений.
Последние медзаключения датируются 2015 годом.
Как рассказала Голованова, в отношении руководителей всех учреждений возбудили дела об административном правонарушении, которые уже направлены в Роспотребнадзор.
Проверки начались после трагического случая, произошедшего 23 октября в спортшколе «
Трагедия произошла на глазах у