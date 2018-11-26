На рязанский форум приедут представители более десяти стран

29 и 30 ноября в конгресс-отеле «Старый город» пройдет деловой форум «Дни международного бизнеса Рязанской области», участниками которого станут представители регионального бизнес-сообщества.
Представители экспортно-ориентированных предприятий области, включая малые и средние, встретятся с компаниями из более чем десяти зарубежных стран.
Организаторы запланировали насыщенную программу: панельные дискуссии, мастер-классы, выставка рязанских компаний и подведение итогов конкурса «Лучший экспортер года Рязанской области».
Ключевым событием форума станет Биржа контактов, в рамках которой пройдут презентации российских и иностранных компаний и B2B переговоры.
Рязанскую область с деловым визитом планируют посетить делегации из Израиля, Китая, Болгарии, Белоруссии, Андоры, Латвии и Италии. Кроме того, интерес проявили компании Казахстана, ОАЭ, Египта, Германии и Испании.
Спикеры из Андорры, Черногории, Германии и Латвии поделятся опытом ведения бизнеса в своих странах в рамках панельных дискуссий и мастер классов.
Для бесплатного участия в форуме необходимо пройти предварительную регистрацию. Сделать это можно на
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