На Московском шоссе фура врезалась в опору линии электропередачи. Фотографию в понедельник, 26 ноября, опубликовали в группе «
Официальных данных о ДТП нет.
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На Московском шоссе фура врезалась в опору линии электропередачи. Фотографию в понедельник, 26 ноября, опубликовали в группе «
Официальных данных о ДТП нет.
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