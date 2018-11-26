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12:45, 26 ноября 2018 905
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Макаров обратится в прокуратуру из-за сорванных сроков ремонта дворов в Рязани

Макаров обратится в прокуратуру из-за сорванных сроков ремонта дворов в Рязани

В понедельник, 26 ноября, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров провел личный прием граждан.

Сразу два вопроса, с которыми обратились местные жители, касались сорванных сроков благоустройства и ремонта дорог.

Жители домов №№ 32 и 34 по улице Новоселов пожаловались, что ремонт двора по федеральной программе «Комфортная городская среда» до сих пор не закончен.

Ранее на аналогичном приеме вице-мэр Владимир Луканцов пообещал завершить работы до 1 сентября. На этот раз он посетовал на то, что работы начались поздно из-за смены подрядчика.

Местные жители отметили, что работы во дворе оценивалась в 15 миллионов, поэтому с них пришлось собрать полмиллиона. Теперь, глядя на невыполненные работы, некоторые отказываются платить.

Макаров пообещал обратиться в прокуратуру из-за сорванных сроков. «Пора отвечать за свои слова. Область получает огромные средства, чтобы рязанцам комфортнее жилось, но такая работа убивает все. Все, кто виноват, ответят за это материально», — подчеркнул он.

Еще один вопрос касался ремонта дороги от Васильевского проезда до улицы Песоченской. Ранее Луканцов также анонсировал завершение ремонта до 1 октября.

Вице-мэр рассказал, что в указанные сроки работы не провели из-за уменьшения финансирования. «Вопрос решился только осенью, контракт заключили лишь 31 октября, поэтому отремонтировать дорогу смогут только весной, в апреле», — заявил Луканцов.

Андрей Макаров назвал эту ситуацию халатностью и пообещал лично обратиться к губернатору о невыполнении обязательств перед жителями.

Также с просьбой о ремонте дорог к депутату обратилась жительница села Новый Киструс Спасского района. Она пожаловалась, что подъезд к селу длиной 16 километров находится в плохом состоянии.

И.о. министра транспорта Данил Рубцов рассказал, что средства на ремонт предусмотрены в бюджете области. Он пообещал завершить работы до 30 июня 2019 года, а Макаров — лично проконтролировать выполнение сроков.

Еще два вопроса рязанцев касались ремонта сельского ДК в поселке Некрасово Михайловского района и строительство яслей в Дядькове. Дом культуры предложили отремонтировать по программе местные инициативы, а вопрос с яслями за счет пристройки к местному детсаду, которую обещают завершить в 2019 году.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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