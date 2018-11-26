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15:13, 26 ноября 2018 189
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Коммунальные службы усилят контроль за уборкой города от снега и наледи — Карабасов 1

Коммунальные службы усилят контроль за уборкой города от снега и наледи — Карабасов

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 26 ноября, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел рабочее совещание по вопросу уборки городских территорий от снега и наледи. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что за два дня с дорог, парков, скверов и тротуаров, а также остановок общественного транспорта 69 единиц техники вывезли около 250 кубометров снега. Кроме того, более ста работников привлекались для ручной уборки снега.

В ночь на вторник, 27 ноября, уборку улиц во всех районах города продолжат. Из-за ухудшения погоды городские службы перевели в режим повышенной готовности.

«Контроль за уборкой города от снега будет усилен. Для рязанцев должны работать горячие линии, по которым они смогут сообщать о недобросовестной уборке улиц, обледеневших во дворе дорожках, сосульках и других проблемах, будучи уверенными в том, что их устранят», — поручил Карабасов.

О случаях ненадлежащей уборки улиц, отсутствия противогололедной обработки, сугробах на обочинах и остановках, рязанцев попросили сообщать в диспетчерскую службу дирекции благоустройства города по телефону: 70-12-93.

С претензиями к уборке дворов жители могут обратиться по телефону горячей линии администрации города Рязани: 44-79-15, а также по телефону 8 (800) 222-49-12.


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