Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:30, 26 ноября 2018 599

Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ

Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ

Оплачивая услуги ЖКХ через «Сбербанк», клиенты Среднерусского банка могут получить подарки на Новый год. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Новый год — время, когда хочется дарить подарки. Мы решили сделать приятное клиентам, которые регулярно оплачивают ЖКХ по нашим картам», — отметила заместитель председателя банка Нонна Звягинцева.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо до 15 декабря совершить три платежа по оплате услуг через «Сбербанк», используя дебетовую карту Среднерусского банка.

Главный приз — три тысячи рублей, победителей определят с 16 по 20 декабря.

Количество призов ограниченно. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте в разделе «Выгодно для вас».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
10:46, 26 ноября 2018
В понедельник Борки и Шпалозавод остались без воды
10:30, 26 ноября 2018
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
8:28, 26 ноября 2018
В Спасском районе закрыли два моста
13:06, 25 ноября 2018
В понедельник улицу Станкозаводскую перекроют на три недели
21:52, 24 ноября 2018
В Курске устранили аварию на ТЭЦ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 713
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
14:43, 13 ноября 2018 23 305
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:22, 22 ноября 2018 20 625
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
14:58, 12 ноября 2018 20 241
Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек 2
16:19, 17 ноября 2018 18 505
В Испании изъяли 650 килограммов кокаина
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум