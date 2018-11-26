Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ

Оплачивая услуги ЖКХ через «Сбербанк», клиенты Среднерусского банка могут получить подарки на Новый год. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Новый год — время, когда хочется дарить подарки. Мы решили сделать приятное клиентам, которые регулярно оплачивают ЖКХ по нашим картам», — отметила заместитель председателя банка Нонна Звягинцева.
Чтобы поучаствовать в акции, необходимо до 15 декабря совершить три платежа по оплате услуг через «Сбербанк», используя дебетовую карту Среднерусского банка.
Главный приз — три тысячи рублей, победителей определят с 16 по 20 декабря.
Количество призов ограниченно. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно уточнить на