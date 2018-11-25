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13:57, 25 ноября 2018 371
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Житель Спасска избил своего отца ногами и скамейкой

Житель Спасска избил своего отца ногами и скамейкой

В Спасске осудили местного жителя за избиение отца. Об этом сообщил сайт районного суда.

Отмечается, что из-за конфликта обвиняемый ударил своего отца сначала рукой, потом ногами, а затем скамейкой в область головы и туловища. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия.

Вечером к потерпевшему зашла соседка, которая вызвала скорую помощь, увидев на полу пострадавшего знакомого.

С полученными телесными повреждениями мужчину доставили в областную клиническую больницу. После выписки из больницы он скончался.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил три года колонии общего режима.


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