Житель Спасска избил своего отца ногами и скамейкой

В Спасске осудили местного жителя за избиение отца. Об этом сообщил
Отмечается, что из-за конфликта обвиняемый ударил своего отца сначала рукой, потом ногами, а затем скамейкой в область головы и туловища. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия.
Вечером к потерпевшему зашла соседка, которая вызвала скорую помощь, увидев на полу пострадавшего знакомого.
С полученными телесными повреждениями мужчину доставили в областную клиническую больницу. После выписки из больницы он скончался.
Суд признал злоумышленника виновным и назначил три года колонии общего режима.