В Рязанской области браконьеры поймали 53 килограмма рыбы. Незаконную ловлю пресекли в ходе 13-ти рейдов, которые проводил территориальный
Кроме того, изъяли 2782, 5 метров браконьерских сетей и 53 запрещенных для вылова рыбы орудий Нарушителей искали в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах.
Сотрудники Росрыболовства оштрафовали 27 человек и вынесли 13 определений о возбуждении дела об административном правонарушении. Кроме того, за нарушение правил охраны среды обитания к ответственности привлекли двоих.