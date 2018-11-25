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8:24, 25 ноября 2018 326
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В Рязанской области браконьеры поймали 53 килограмма рыбы

В Рязанской области браконьеры поймали 53 килограмма рыбы

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области браконьеры поймали 53 килограмма рыбы. Незаконную ловлю пресекли в ходе 13-ти рейдов, которые проводил территориальный отдел Росрыболовства с 27 октября по 13 ноября.

Кроме того, изъяли 2782, 5 метров браконьерских сетей и 53 запрещенных для вылова рыбы орудий Нарушителей искали в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах.

Сотрудники Росрыболовства оштрафовали 27 человек и вынесли 13 определений о возбуждении дела об административном правонарушении. Кроме того, за нарушение правил охраны среды обитания к ответственности привлекли двоих.


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