В Кремлевском дворце в честь юбилея рязанского десантного училища выступят Газманов, Пелагея и «Тодес»

В понедельник, 26 ноября, в честь векового юбилея рязанского училища ВДВ в Кремлевском дворце пройдет концерт с участием звезд российского кино и эстрады. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций.
Гости праздничного вечера услышат песни в исполнении народных артистов Василия Ланового, Олега Газманова и Александра Буйнова.
В двухчасовой концертной программе также примут участие заслуженные артисты России: Зара, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Александр Маршал, Яна Осина, Ирина Савитская и заслуженная артистка Белоруссии Анжелики Агурбаш.
Дополнят концерт песни Сергея Войтенко, ансамбля «Голубые береты», группы «Кватро», Пелагеи, группы «ПМ», Стаса Пьехи и других исполнителей.
Сопровождать выступления звезд российского кино и эстрады будут группа балета Аллы Духовой «Тодес», ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, государственный академический кубанский казачий хор, государственный академический ансамбль танца «Алан», государственный ансамбль народного танца Ингушетии, рязанский народный хор имени Попова, ансамбль песни и пляски ВДВ, а также сводный оркестр.
Праздничную программу вечера для десантников и гостей будут вести Яна Чурикова и заслуженный артист России Сергей Моховиков.
Фото с сайта департамента информации и массовых коммуникаций