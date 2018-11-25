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10:42, 25 ноября 2018 235
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В Кремлевском дворце в честь юбилея рязанского десантного училища выступят Газманов, Пелагея и «Тодес»

В Кремлевском дворце в честь юбилея рязанского десантного училища выступят Газманов, Пелагея и «Тодес»

В понедельник, 26 ноября, в честь векового юбилея рязанского училища ВДВ в Кремлевском дворце пройдет концерт с участием звезд российского кино и эстрады. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций.

Гости праздничного вечера услышат песни в исполнении народных артистов Василия Ланового, Олега Газманова и Александра Буйнова.

В двухчасовой концертной программе также примут участие заслуженные артисты России: Зара, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Александр Маршал, Яна Осина, Ирина Савитская и заслуженная артистка Белоруссии Анжелики Агурбаш.

Дополнят концерт песни Сергея Войтенко, ансамбля «Голубые береты», группы «Кватро», Пелагеи, группы «ПМ», Стаса Пьехи и других исполнителей.

Сопровождать выступления звезд российского кино и эстрады будут группа балета Аллы Духовой «Тодес», ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, государственный академический кубанский казачий хор, государственный академический ансамбль танца «Алан», государственный ансамбль народного танца Ингушетии, рязанский народный хор имени Попова, ансамбль песни и пляски ВДВ, а также сводный оркестр.

Праздничную программу вечера для десантников и гостей будут вести Яна Чурикова и заслуженный артист России Сергей Моховиков.

Фото с сайта департамента информации и массовых коммуникаций


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