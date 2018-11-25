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17:54, 25 ноября 2018 2 469
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В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 1

В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын

Фото: Издательство «Пресса»

В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в воскресенье, 25 ноября, около поворота на базу отдыха «Волна» в Спаском районе.

Девушку на «десятке» занесло на «встречку», где она столкнулась с Land Cruiser Prado. Водитель погибла на месте, чтобы извлечь ее, водителям пришлось разрезать автомобиль.

В ДТП сильно пострадал шестилетний мальчик, он находится в детской ОКБ, его состояние удовлетворительное. Известно, что ребенок сидел в детском кресле.

Водитель Land Cruiser Prado не пострадал, в автомобиле сработали подушки безопасности.


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