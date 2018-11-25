Ученик, избивший рязанского девятиклассника, ранее напал еще на одного подростка

Ученик школы №1, ставший участником нападения на подростка 17 ноября, в мае избил еще одного ученика этой же школы. Об этом RZN.info рассказал отец пострадавшего.

По словам мужчины, инцидент произошел 3 мая этого года. На тот момент нападавший учился в седьмом классе, а пострадавший — в шестом. Последний дежурил в столовой, к нему «придрался» ученик седьмого класса, который ударил его по голове, затем начал душить.

Отец пострадавшего отметил, что работница буфета пыталась оттащить нападавшего, «но через несколько секунд он опять подошел и нанес три сильных удара по голове». Учителей рядом не было.

О случившемся мужчина узнал от сына. По словам отца ребенка, никто из школы не сообщил о произошедшем и не вызывал ученику скорую.

Подростка отвезли в детскую ОКБ. Мужчина отметил, что мальчик получил ушибы мягких тканей головы, был на больничном 21 день, летом и сейчас долечивается.

Отец ученика также рассказал, что обращался к руководству школы, в прокуратуру, к омбудсмену, президенту, на что «получал неоднократные отписки».

«Все жалобы переправлялись сюда, а здесь получал ответ, что драка обоюдная и что принимались какие-то беседы», — отметил он.

Также мужчина обращался в суд с иском к школе о возмещении морального вреда.

Позже отцу пострадавшего ребенка стало известно, что напавший был участником драки, произошедшей 17 ноября в сквере школы.

«Я был удивлен, что в этой группе был он, так как меня работники школы уверяли, что с ним беседовал психолог и педагоги, и он все понял и осознал», — сказал мужчина.