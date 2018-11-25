Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:28, 25 ноября 2018 2 332
 0    0

Ученик, избивший рязанского девятиклассника, ранее напал еще на одного подростка

Ученик, избивший рязанского девятиклассника, ранее напал еще на одного подростка

Ученик школы №1, ставший участником нападения на подростка 17 ноября, в мае избил еще одного ученика этой же школы. Об этом RZN.info рассказал отец пострадавшего.

По словам мужчины, инцидент произошел 3 мая этого года. На тот момент нападавший учился в седьмом классе, а пострадавший — в шестом. Последний дежурил в столовой, к нему «придрался» ученик седьмого класса, который ударил его по голове, затем начал душить.

Отец пострадавшего отметил, что работница буфета пыталась оттащить нападавшего, «но через несколько секунд он опять подошел и нанес три сильных удара по голове». Учителей рядом не было.

О случившемся мужчина узнал от сына. По словам отца ребенка, никто из школы не сообщил о произошедшем и не вызывал ученику скорую.

Подростка отвезли в детскую ОКБ. Мужчина отметил, что мальчик получил ушибы мягких тканей головы, был на больничном 21 день, летом и сейчас долечивается.

Отец ученика также рассказал, что обращался к руководству школы, в прокуратуру, к омбудсмену, президенту, на что «получал неоднократные отписки».

«Все жалобы переправлялись сюда, а здесь получал ответ, что драка обоюдная и что принимались какие-то беседы», — отметил он.

Также мужчина обращался в суд с иском к школе о возмещении морального вреда.

Позже отцу пострадавшего ребенка стало известно, что напавший был участником драки, произошедшей 17 ноября в сквере школы.

«Я был удивлен, что в этой группе был он, так как меня работники школы уверяли, что с ним беседовал психолог и педагоги, и он все понял и осознал», — сказал мужчина.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:28, 25 ноября 2018
Ученик, избивший рязанского девятиклассника, ранее напал еще на одного подростка
16:47, 25 ноября 2018
Любимов поблагодарил рязанских матерей и пообещал поддерживать их
15:45, 25 ноября 2018
Первый канал рассказал о конфликте соседей рязанского дома. Видео
15:19, 25 ноября 2018
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы
11:06, 25 ноября 2018
Касимовского бизнесмена осудят за торговлю подделками известных брендов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 689
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
14:43, 13 ноября 2018 23 189
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:22, 22 ноября 2018 20 233
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
14:58, 12 ноября 2018 20 152
Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек 1
16:19, 17 ноября 2018 18 455
В Испании изъяли 650 килограммов кокаина
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум