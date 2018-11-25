Рязанская фигуристка прыгнула уникальный каскад на тренировке. Видео

Рязанская чемпионка мира по фигурному катанию среди юниорок Александра Трусова на тренировке чисто исполнила уникальный каскад из четверного лутца и тройного риттбергера, передает РИА «
Как отметил портал «
Напомним, Трусова
Ранее фигуристка
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Рязанская чемпионка мира по фигурному катанию среди юниорок Александра Трусова на тренировке чисто исполнила уникальный каскад из четверного лутца и тройного риттбергера, передает РИА «
Как отметил портал «
Напомним, Трусова
Ранее фигуристка
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