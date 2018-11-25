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9:34, 25 ноября 2018 745
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Рязанская фигуристка прыгнула уникальный каскад на тренировке. Видео

Рязанская фигуристка прыгнула уникальный каскад на тренировке. Видео

Рязанская чемпионка мира по фигурному катанию среди юниорок Александра Трусова на тренировке чисто исполнила уникальный каскад из четверного лутца и тройного риттбергера, передает РИА «Новости».

Как отметил портал «Sports.ru», базовая стоимость данного элемента составляет 16,4 балла. Ранее ни один фигурист на официальных соревнованиях этот каскад не демонстрировал.

Напомним, Трусова выиграла этап Кубка России. Она первая фигуристка, которая на соревнованиях приземлила сольный четверной лутц.

Ранее фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 221 балл.


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