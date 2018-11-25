Рязанцев предупредили о гололеде

Рязанское МЧС предупредило рязанцев о гололедице на дорогах. Метеопредупреждение опубликовали на
«Днем в воскресенье, 25 ноября, на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица», — отметили в сообщении.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Рязанское МЧС предупредило рязанцев о гололедице на дорогах. Метеопредупреждение опубликовали на
«Днем в воскресенье, 25 ноября, на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на дорогах гололедица», — отметили в сообщении.
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