«Никто, кроме нас». В Рязани откроется выставка к столетию рязанского училища ВДВ

30 ноября, в 16:00, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается выставка, посвященная столетию рязанского училища ВДВ.
В экспозиции представят около 30 экспонатов из фондов рязанского художественного музея Пожалостина, музея истории ВДВ и частного собрания художника Виктора Агеева. Среди произведений — портреты десантников 6-ой роты 2-го батальона 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой дивизии, переданные в дар музею студией военных художников Грекова.
Выставка будет работать до 17 декабря с 11:00 до 19:00. Вход до 18:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Адрес: Первомайский проспект, дом 14. Телефон: 25-80-70.