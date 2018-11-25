Любимов поблагодарил рязанских матерей и пообещал поддерживать их

Николай Любимов поздравил рязанок с Днем матери. Поздравление опубликовано на
Губернатор отметил, что День матери дает возможность выразить женщинам «огромную благодарность».
Любимов отметил, что в Рязанской области всесторонняя поддержка материнства и детства — один из приоритетов социальной политики.
«Самое серьезное внимание уделяется совершенствованию системы медицинского обслуживания, образования, социальной защиты, большая помощь оказывается многодетным и молодым семьям», — сказал Любимов в поздравлении.
Он пожелал рязанским матерям крепкого здоровья, счастья, мира, добра и успехов.