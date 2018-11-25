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16:47, 25 ноября 2018 97
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Любимов поблагодарил рязанских матерей и пообещал поддерживать их

Любимов поблагодарил рязанских матерей и пообещал поддерживать их

Николай Любимов поздравил рязанок с Днем матери. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

Губернатор отметил, что День матери дает возможность выразить женщинам «огромную благодарность».

Любимов отметил, что в Рязанской области всесторонняя поддержка материнства и детства — один из приоритетов социальной политики.

«Самое серьезное внимание уделяется совершенствованию системы медицинского обслуживания, образования, социальной защиты, большая помощь оказывается многодетным и молодым семьям», — сказал Любимов в поздравлении.

Он пожелал рязанским матерям крепкого здоровья, счастья, мира, добра и успехов.


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